Sensori satellitari made in Pomezia. L'impegno di Northrop Grumman Italia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche gli strumenti di bordo dei satelliti parlano Italiano. La nuova tecnologia di un sensore giroscopico avanzato, fa parte delle iniziative dell'industria nazionale per il potenziamento dell'autonomia tecnologica del Paese e il sistema è stato sviluppato dalla società di Pomezia, Northrop Grumman Italia (Ngi). Tra l'altro si tratta di un sistema completamente nazionale e Itar Free, cioè non soggetto al controllo di export da parte degli Stati Uniti, caratteristica che facilita la sua immissione sul mercato. Il progetto Navspace-H Il progetto si inserisce nel programma Navspace-H, messo in campo per supportare lo sviluppo di un sensore completamente Italiano utile per le attività di navigazione spaziale, da usare sia sui satelliti in orbita sia sui lanciatori. L'iniziativa fa parte ...

