Sanremo 2022 | Noemi conquista con un vestito di Alberta Ferretti

Si è conclusa la prima serata del 72esimo Festival di Sanremo e le sorprese che il debutto della kermesse ci ha regalato sono state tantissime. Dal 'battesimo' live di Achille Lauro alle lacrime di Damiano dei Maneskin sul palco dell'Ariston. Ma Sanremo, si sa, non è fatto soltanto di buona musica e a tenere banco sono (anche) gli outfit sfoggiati durante le esibizioni dai big. Vi raccomandiamo... Noemi pronta per Sanremo con un look total black che incanta Tra gli artisti in gara nella prima serata, in fatto di look un plauso va senz'altro a Noemi, che ha sfoggiato un abito davvero unico. La cantante, è tornata ad esibirsi sul palco dell'Ariston per la settima volta, con la sua Ti amo non lo so dire. "Ho trovato il coraggio di mettervi il ...

