Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: si sospetta strangolamento. Le forze dell'ordine cercano il vicino di casa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il primo febbraio è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, 23 anni, all'interno di un'abitazione in via Risorgimento della casa di un vicino a Grumo Nevano (Napoli). Le indagini dei carabinieri al momento lasciano aperta ogni pista e non escludono l'omicidio. Si ipotizza in particolare che sia stata strangolata, perché non sono state trovate ferite da arma da fuoco o da taglio sul corpo della ragazza. Il cadavere è stato portato nell'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Giugliano per gli accertamenti medico-legali. Nel frattempo, le forze dell'ordine sono sulle tracce del vicino di casa, un 31enne, a casa del quale è stato rinvenuto il corpo della ragazza.

