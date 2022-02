Philadelphia Fusion | che colpo | ufficiale l’ingaggio del grande talento Kwon “FiXa” Yeong-Hun

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilha ingaggiato il supporto coreano-Hun come nuovo membro del suo roster in vista della Overwatch League 2022. L’obiettivo del team diera quello di ricostruire la sua formazione in vista della nuova stagione. Ebbene, l’ultima mossa è davvero un colpaccio, dato che isi sono assicurati questo talentuosissimo 17enne, che potrà quindi fare il suo debutto nella Overwatch League. ROTY incoming… Please join us in welcoming @ow to! ? pic.twitter.com/6nPlgS2NoC —(@) February 1, 2022è uno dei giocatori più giovani di Overwatch. Si è affacciato per la prima volta sulla ...

La Gazzetta dello Sport

The Philadelphia Fusion announced the addition of rookie support player Kwon "FiXa" Yeong-Hun for the 2022 Overwatch League season.The Philadelphia Fusion has signed Korean support player Kwon "FiXa" Yeong-Hun as the newest member of its Overwatch League roster for 2022. In the franchise's quest to rebuild its lineup ahead of the ...