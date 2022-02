“Non so come va a finire”. Sanremo 2022, giallo su Fiorello: Amadeus costretto a spiegare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata di Sanremo 2022 è stata un successo: dal punto di vista degli ascolti Amadeus ha fatto centro, quasi 11 milioni di telespettatori incollati allo schermo con il 54.7% di share. Il conduttore ha fatto meglio di sé stesso: nel 2020 aveva raggiunto il 52.2% di share con 10.058.000 spettatori netti. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212mila con il 47.8%. come sottolinea la Rai, si tratta della miglior partenza della gestione Amadeus, all’insegna della gioia, del divertimento, ma anche delle emozioni: tra la commozione di Amadeus, a inizio serata, per proseguire con quella di Gianni Morandi che dopo 22 anni torna al festival e si emoziona per gli appalusi, fino alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata diè stata un successo: dal punto di vista degli ascoltiha fatto centro, quasi 11 milioni di telespettatori incollati allo schermo con il 54.7% di share. Il conduttore ha fatto meglio di sé stesso: nel 2020 aveva raggiunto il 52.2% di share con 10.058.000 spettatori netti. Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212mila con il 47.8%.sottolinea la Rai, si tratta della miglior partenza della gestione, all’insegna della gioia, del divertimento, ma anche delle emozioni: tra la commozione di, a inizio serata, per proseguire con quella di Gianni Morandi che dopo 22 anni torna al festival e si emoziona per gli appalusi, fino alle ...

