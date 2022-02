Napoli, maschera più piccola e leggera per Osimhen: è pronto per il Venezia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli Osimhen ha una nuova maschera protettiva ed è pronto per tornare titolare contro il Venezia Victor Osimhen si candida prepotentemente per tornare titolare in campionato a distanza di 77 giorni dal tremendo impatto con Skriniar. Nella giornata di ieri ha svolto una visita di controllo con il chirurgo che lo ha operato che ha confermato che le fratture al volto sono in costante miglioramento. Così come anche le sue condizioni fisiche. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti questi elementi dovrebbero portare Spalletti a decidere di mandare in campo dal 1? Osimhen contro il Venezia. Inoltre, l’attaccante nigeriano ha una nuova maschera protettiva più piccola e più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’attaccante delha una nuovaprotettiva ed èper tornare titolare contro ilVictorsi candida prepotentemente per tornare titolare in campionato a distanza di 77 giorni dal tremendo impatto con Skriniar. Nella giornata di ieri ha svolto una visita di controllo con il chirurgo che lo ha operato che ha confermato che le fratture al volto sono in costante miglioramento. Così come anche le sue condizioni fisiche. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti questi elementi dovrebbero portare Spalletti a decidere di mandare in campo dal 1?contro il. Inoltre, l’attaccante nigeriano ha una nuovaprotettiva piùe più ...

