Mps, Bastianini deve rimanere, il Tesoro eviti il blitz. Parla Ruocco (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La testa che potrebbe cadere è di quelle che pesano. Guido Bastianini, dal maggio 2020 alla guida del Monte dei Paschi, potrebbe presto lasciare il timone della banca più antica del mondo. Ma anche la più discussa, tra scandali, morti sospette e nozze sfumate e nazionalizzazioni lampo. Al Tesoro, azionista di controllo di Rocca Salimbeni con una quota del 64%, ma forse anche a Palazzo Chigi ormai la decisione sembra presa. A Siena il gong è suonato, è tempo di discontinuità, in altre parole di un nuovo manager. L'ex ad di Bper, Alessandro Vandelli, sarebbe il candidato favorito dal Tesoro a sostituire Bastianini, ma in lizza ci sono anche l'ex ad di Ubi, Victor Massiah, l'ex numero uno di Creval, Luigi Lovaglio e Marina Natale, ceo di Amco, la società del Mef su cui dovrebbero essere scaricate le sofferenze di Mps, per ...

