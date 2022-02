Luca Argentero non sarà presente questa sera al Festival di Sanremo: l’attore sarà assente a causa di un grave lutto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) questa sera Luca Argentero avrebbe dovuto tornare in tv come ospite di Amadeus al Festival di Sanremo ma le notizie delle ultime ore riportano che l’attore ha dovuto annullare ogni impegno preso a causa di motivi personali. Stando alle informazioni diffuse in queste ore infatti, sembra che la famiglia Argentero sia stata colpita da un grave lutto. Luca Argentero annulla l’impegno con Sanremo: i motivi dietro la scelta l’attore torinese questa sera avrebbe dovuto prendere parte alla seconda serata del Festival di Sanremo ma, come anticipato, ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022)avrebbe dovuto tornare in tv come ospite di Amadeus aldima le notizie delle ultime ore riportano cheha dovuto annullare ogni impegno preso adi motivi personali. Stando alle informazioni diffuse in queste ore infatti, sembra che la famigliasia stata colpita da unannulla l’impegno con: i motivi dietro la sceltatorineseavrebbe dovuto prendere parte alla secondata deldima, come anticipato, ha ...

Advertising

CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE Luca Argentero non sarà presente nella seconda serata del Festival, a causa di un lutto improvvis… - GiuseppeporroIt : Sanremo 2022, Luca Argentero assente sul palco dell'Ariston per via di un grave lutto #Sanremo2022 #lucaargentero - zazoomblog : Sanremo 2022 Luca Argentero non ci sarà: lutto in famiglia per il protagonista di Doc - #Sanremo #Argentero #sarà:… - blogtivvu : Lutto per Luca Argentero assente da Sanremo 2022: l’attore non ci sarà per via di una grave perdita - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika Ayane. Asse… -