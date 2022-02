LIVE Etoile de Bessèges 2022 | prima tappa in DIRETTA | i ventagli generano scompiglio | Ganna tra i battistrada

Leggi su oasport

15.35 Diego Ulissi prova a sgasare in testa al secondo gruppo trascinando con sé in avanscoperta qualche corridore. 15.32 Le compagini Arkea-Samsic e TotalEnergies non hanno alcuna intenzione di rallentare! Sotto la loro spinta il vantaggio torna a salire a 45", braccio di ferro emozionante tra la fazione degli attaccanti e quella degli inseguitori in questo scorcio di gara! 15.29 Completa l'aggancio con la testa il Campione Olimpico della prova in linea Richard Carapaz (Ineos)! Adesso sono 36 i ciclisti del primo gruppo, meno di 50 km al traguardo. 15.26 Altri 5" guadagnati, mezzo minuto esatto il solco fra la trentina di corridori in avanscoperta e gli uomini colti alla ...