Il libro del mercenario orgoglioso e il ritorno in massa della Wagner nel Donbass

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La presenzaRussia nel, nelle due città di Donetsk e Lugansk che si sono autoproclamate repubbliche popolari, negli ultimi anni di guerra era da ricondurre soprattutto ai mercenari: truppe irregolari e private che in questi anni hanno gestito gli interessi militari di Mosca in giro per il mondo. Ora che lungo i confini ucraini c’è l’esercito regolare di Mosca a fare pressione, i mercenari sembrano quasi usciti di scena, ma sono ancora presenti e altri ne potrebbero arrivare. Il Daily Beast ha raccontato in esclusiva che molti mercenari del grupposarebbero partiti dalla Repubblica Centrafricana, diretti verso l’Ucraina. Lo hanno raccontato alcuni alti ufficiali militari del paese africano al sito americano. Il numero esatto di quanti se ne sarebbero andati non viene dato, ma le fonti hanno parlato soprattutto di ...