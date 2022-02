Guido Rasi: “Stiamo andando verso l’epilogo della pandemia. Con questo trend da inizio marzo tappe verso un’estate tranquilla” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alla domanda se siamo ormai all’epilogo della pandemia risponde: “Solo per scaramanzia dico che è possibile, ma sì, tutto sta andando verso quella direzione”. Parole di ottimismo quelle di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) e ora consigliere del generale Figliuolo, che in un’intervista alla Stampa dice di sperare che “a inizio marzo potremo andare a tappe verso la normalizzazione e arrivare a un’estate quasi tranquilla”. Ma precisa che “il rischio di nuove varianti in grado di generare nuove ondate” c’è ancora, “è insito nel fatto che nel mondo abbiamo ancora 2 milioni di infezioni al giorno. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alla domanda se siamo ormai alrisponde: “Solo per scaramanzia dico che è possibile, ma sì, tutto staquella direzione”. Parole di ottimismo quelle di, ex direttore esecutivo dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) e ora consigliere del generale Figliuolo, che in un’intervista alla Stampa dice di sperare che “apotremo andare ala normalizzazione e arrivare aquasi”. Ma precisa che “il rischio di nuove varianti in grado di generare nuove ondate” c’è ancora, “è insito nel fatto che nel mondo abbiamo ancora 2 milioni di infezioni al giorno. Il ...

