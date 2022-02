Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: «Da marzo addio quarantena per i vaccinati, la pandemia è ai titoli di coda» - leggoit : «Da marzo addio quarantena per i vaccinati, la pandemia è ai titoli di coda» - Cinematografara : RT @PalermoToday: Addio stato di emergenza il 31 marzo: cosa cambia e fino a quando servirà il Green Pass - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Che notizia dalla Norvegia: addio restrizioni, a marzo gare di sci nordico e biathlon con il pubblico! - rotaruchristina : RT @romatoday: Addio stato di emergenza il 31 marzo: cosa cambia e fino a quando servirà il Green Pass -

Ultime Notizie dalla rete : marzo addio

Dapotremmo direalla quarantena per chi è vaccinato, così come alla Dad, perché la pandemia è ai titoli di coda . A dirlo è Guido Rasi , già direttore generale dell'Ema e ora consigliere del ......quelle settimane Dibba stava maturando la sua scelta di non candidarsi alle Politiche del... Di Battista, l'insofferenza per i governi gialloverde e giallorosso e l'al 5 stelle Poi il M5s ha ...Ora il piano industriale per mantenere operativo lo stabilimento dei marroni di Marradi è sul tavolo. Una parte dei suoi contenuti era già stati anticipati, e avevano ottenuto il no, o comunque le for ...I dubbi svaniscono giorno dopo giorno, la fine del capitolo pandemia tra 60 giorni sembra cosa fatta. Dubbi sul futuro della struttura commissariale di Figliuolo. Il certificato verde "potrebbe essere ...