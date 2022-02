Cosa c'è nel Foglio della moda di febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un numero sulla nuova percezione del tempo nella moda. Dal punto di vista produttivo (si torna in Europa, e McKinsey conferma), commerciale (quali sono i nuovi tempi del desiderio), storico (che Cosa vale la pena tenere e che Cosa no?), di stile (ecco a che Cosa serve la couture appena andata in scena a Parigi: a ricordarci chi siamo davvero). Scrive l'editoriale Federico Marchetti, ideatore dell'e-commerce come lo conosciamo oggi e ora partner del principe di Galles. Di tempo e virtualità percettiva discutono Giovanni Audiffredi con il prof Andrea Pinotti che sta lavorando a un progetto europeo, e di tempi nuovi della couture Maurizio Calante, che realizzò molti abiti per Valentina Cortese, a inizio marzo all'asta. C'è inoltre un'anticipazioni dal nuovo saggio di Mario Morcellini, l'uomo a cui dobbiamo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un numero sulla nuova percezione del tempo nella. Dal punto di vista produttivo (si torna in Europa, e McKinsey conferma), commerciale (quali sono i nuovi tempi del desiderio), storico (chevale la pena tenere e cheno?), di stile (ecco a cheserve la couture appena andata in scena a Parigi: a ricordarci chi siamo davvero). Scrive l'editoriale Federico Marchetti, ideatore dell'e-commerce come lo conosciamo oggi e ora partner del principe di Galles. Di tempo e virtualità percettiva discutono Giovanni Audiffredi con il prof Andrea Pinotti che sta lavorando a un progetto europeo, e di tempi nuovicouture Maurizio Calante, che realizzò molti abiti per Valentina Cortese, a inizio marzo all'asta. C'è inoltre un'anticipazioni dal nuovo saggio di Mario Morcellini, l'uomo a cui dobbiamo ...

Advertising

juventusfc : ??? Vlahovic: «Per prima cosa voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me alla @acffiorentina: compagn… - fattoquotidiano : COSA DICONO I DATI SULLA RIPRESA La grande stampa e il governo in estasi per il +6,5% del Pil nel 2021, ma resta s… - Radio3tweet : Cosa vi fa sentire a vostro agio nell’universo? Nel giorno dedicato a #JamesJoyce, immergiamoci nel regno dell’inco… - Sweet_Danger_ : RT @Mikrokosmos1987: Madre che mi sente dire 5 parolacce di fila e mi chiede “ma dici tutte ste parolacce anche li dove ti segue la gente (… - fasiaalterne : ma ci rendiamo conto che ogni anno scendiamo sempre più nel degrado? non so cosa aspettarmi da questa serata… -