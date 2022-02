Come funzionano e che effetto hanno i boicottaggi delle big tech? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quanto durano i boicottaggi big tech e che effetto reale hanno quando succede qualcosa Come la polemica relativa alla disinformazione del podcast di Joe Rogan che fa disinformazione sui vaccini Covid a mezzo Spotify? Rispondere a queste domande è possibile andando a vedere le tendenze di ricerca su Google Trend. Lo scorso fine settimana è stato ad alto tasso di rischio boicottaggio per Spotify ma, alla fine dei conti, non ha prodotto reali risultati in termini di attenzione duratura. LEGGI ANCHE >>> Quattro delle affermazioni nel podcast di Joe Rogan su Spotify debunkerate Il caso del boicottaggio a Spotify per Joe Rogan Sempre più frequentemente accade che i servizi offerti tramite le big tech vengano boicottati per via della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quanto durano ibige cherealequando succede qualcosala polemica relativa alla disinformazione del podcast di Joe Rogan che fa disinformazione sui vaccini Covid a mezzo Spotify? Rispondere a queste domande è possibile andando a vedere le tendenze di ricerca su Google Trend. Lo scorso fine settimana è stato ad alto tasso di rischioo per Spotify ma, alla fine dei conti, non ha prodotto reali risultati in termini di attenzione duratura. LEGGI ANCHE >>> Quattroaffermazioni nel podcast di Joe Rogan su Spotify debunkerate Il caso delo a Spotify per Joe Rogan Sempre più frequentemente accade che i servizi offerti tramite le bigvengano boicottati per via della ...

