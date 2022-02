Cinque anni dopo l’accordo con la Libia | per i rifugiati non c’è speranza

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono più di 80mila le persone fermate e riportate in, un paese che non può essere considerato sicuro. E l’Italia ha speso quasi un miliardo di euro per cooperare con la cosiddetta guardia costiera libica e per finanziare i centri di detenzione. Leggi

dopo la firma del Memorandum, la guardia costiera libica ha fermato e riportato indietro nel paese 82mila persone. Secondo l'ong Oxfam di più di 20mila migranti riportati in Libia si sono ...