Cieli sereni, nuvole solo in montagna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Martedì 2 febbraio, il Centro Meteo Lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo con il bollettino curato da Maurizio Sabatino. ANALISI GENERALE L’espansione, sull’Europa centro-occidentale, dell’anticiclone delle Azzorre, garantirà tempo stabile, favorendo, sui nostri territori, l’ingresso di correnti Nord-Occidentali. Annuvolamenti lungo la catena alpina di confine, daranno luogo a precipitazioni nevose su Retiche e alta Valchiavenna. Ventilazione moderata, temporaneamente forte, lungo la fascia alpina, prealpina e pedemontana. Temperature che raggiungeranno valori primaverili. Mercoledì 2 febbraio 2022 Tempo Previsto: al mattino, molto nuvoloso lungo l’arco alpino di confine, con precipitazioni nevose su Alpi Retiche e, marginalmente su alta Valchiavenna. Quota neve attorno ai 1100 metri, in risalita nel corso della giornata. Nuvolosità bassa su Orobie, ma senza fenomenologia ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Martedì 2 febbraio, il Centro Meteo Lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo con il bollettino curato da Maurizio Sabatino. ANALISI GENERALE L’espansione, sull’Europa centro-occidentale, dell’anticiclone delle Azzorre, garantirà tempo stabile, favorendo, sui nostri territori, l’ingresso di correnti Nord-Occidentali. Annuvolamenti lungo la catena alpina di confine, daranno luogo a precipitazioni nevose su Retiche e alta Valchiavenna. Ventilazione moderata, temporaneamente forte, lungo la fascia alpina, prealpina e pedemontana. Temperature che raggiungeranno valori primaverili. Mercoledì 2 febbraio 2022 Tempo Previsto: al mattino, molto nuvoloso lungo l’arco alpino di confine, con precipitazioni nevose su Alpi Retiche e, marginalmente su alta Valchiavenna. Quota neve attorno ai 1100 metri, in risalita nel corso della giornata. Nuvolosità bassa su Orobie, ma senza fenomenologia ...

