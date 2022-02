Brad Pitt, Brian Cox ricorda: "Sono etero, ma quando è arrivato sul set di Troy ho pensato fosse stupendo" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Brian Cox ha ricordato l'esperienza di girare il film Troy, rivelando che è rimasto sorpreso dalla bellezza di Brad Pitt sul set. Brad Pitt nel film Troy è riuscito a sorprendere anche Brian Cox che è rimasto conquistato dalla bellezza del suo collega. La star di Succession, nel progetto diretto da Wolfgang Peterson, aveva la parte di Agamennone e ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza. Brian Cox, in una recente intervista a Vanity Fair, ha raccontato che vedere per la prima volta Brad Pitt sul set di Troy è stato un momento memorabile. L'attore ha ricordato: "Mi ricordo che a un certo punto ero davvero incuriosito nei confronti di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Cox hato l'esperienza di girare il film, rivelando che è rimasto sorpreso dalla bellezza disul set.nel filmè riuscito a sorprendere ancheCox che è rimasto conquistato dalla bellezza del suo collega. La star di Succession, nel progetto diretto da Wolfgang Peterson, aveva la parte di Agamennone e ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza.Cox, in una recente intervista a Vanity Fair, ha raccontato che vedere per la prima voltasul set diè stato un momento memorabile. L'attore hato: "Mi ricordo che a un certo punto ero davvero incuriosito nei confronti di ...

