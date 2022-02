Bologna, un tassista aiuta una cliente a partorire: "Nove minuti al telefono e poi l'ho sentito urlare" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un tassista per ostetrica. Fabrizio non immaginava domenica di dover soccorrere una donna incinta quando con il suo taxi ha risposto a una chiamata. Nessuna corsa in ospedale: la donna stava troppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unper ostetrica. Fabrizio non immaginava domenica di dover soccorrere una donna incinta quando con il suo taxi ha risposto a una chiamata. Nessuna corsa in ospedale: la donna stava troppo ...

Advertising

zazoomblog : Bologna un tassista aiuta una cliente a partorire: Nove minuti al telefono e poi lho sentito urlare - #Bologna… - corrierebologna : Tassista fa partorire in casa una cliente: «Pensavo avessero bisogno con le valige» - statodelsud : A Bologna un tassista aiuta una donna a partorire in casa - Pino__Merola : A Bologna un tassista aiuta una donna a partorire in casa - SammyLove70 : @RobertoRedSox Atto di lesa maestà! Ma loro lo sanno che sei il tassista più importante di Twitter, di Bologna, d'I… -