Benzina e gasolio più cari anche a febbraio: quanto costano adesso e dove sono arrivati i prezzi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il mese di febbraio si apre all’insegna di nuovi rincari su gasolio e Benzina, dopo che una prima ondata di rialzi si era già registrata a inizio gennaio. Ecco quali sono gli ultimi prezzi registrati per i carburanti e gli aumenti previsti per gli automobilisti. Benzina e gasolio ancora in aumento da gennaio: cosa dicono i dati I primi aumenti nel prezzo della Benzina e del gasolio si erano avuti a inizio 2022, quando il mese di gennaio aveva portato con sé la crescita dei costi da sostenere per la miscelazione dei biocarburanti. In quell’occasione, Eni aveva stimato un rincaro di 0,005€ per ogni litro. Ora, a inizio del mese di febbraio, le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo hanno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il mese disi apre all’insegna di nuovi rinsu, dopo che una prima ondata di rialzi si era già registrata a inizio gennaio. Ecco qualigli ultimiregistrati per i carburanti e gli aumenti previsti per gli automobilisti.ancora in aumento da gennaio: cosa dicono i dati I primi aumenti nel prezzo dellae delsi erano avuti a inizio 2022, quando il mese di gennaio aveva portato con sé la crescita dei costi da sostenere per la miscelazione dei biocarburanti. In quell’occasione, Eni aveva stimato un rincaro di 0,005€ per ogni litro. Ora, a inizio del mese di, le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo hanno ...

