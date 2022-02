Bari | abusa di una ragazza in un’ambulanza | ai domiciliari paramedico volontario di 36 anni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gaetano Notaro, undi 36di, è agli arrestiper violenza sessuale aggravata. Secondo l’accusa hato dentrodi una studentessa universitaria approfittando del fatto che lasi era sentita male per aver bevuto troppo a una festa. La vicenda risale alla notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il primo novembre scorsi. Stando a quanto scritto nell’ordinanza di arresto, il 36enne ha “to della sua funzione e della minorata difesa della donna” al momento del fatto, in quanto “ubriaca e in stato di semi incoscienza, probabilmente indotta alla sonnolenza attraverso la somministrazione di gocce” e così l’avrebbe “costretta a subire atti sessuali”. L’arrestato, presidente ...

La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'ambulanza di prima assistenza che era all'esterno del Palaghiaccio di, dove era stata organizzata la festa. La vittima, che per la Procura sarebbe ...Il 34enne, disoccupato e con precedenti, è stato portato in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip disu richiesta della locale Procura. Secondo quanto accertato dalle indagini, lo ...15.30 Abusi in ambulanza su ragazza ... La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'ambulanza di prima assistenza fuo- ri dal Palaghiaccio di Bari, dove era stata organizzata la festa. La vittima, per ...(ANSA) – BARI, 02 FEB – Avrebbe abusato dentro un’ambulanza di una studentessa universitaria approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo ad una festa. Un ...