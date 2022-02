Altri sintomi fastidiosi si aggiungono ai già noti febbre, tosse e raffreddore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Omicron e aumento dei contagi nei bambini: 9 cose da sapere guarda le foto Tra i sintomi della variante Omicron – oltre ai già noti come febbre, mal di gola, tosse e raffreddore – ne spuntano Altri, forse ancora più fastidiosi. Tra le “new entry” portate dal virus, infatti, ora ci sono anche orticaria (ovvero la comparsa di ponfi, rossi o pallidi, solitamente molto pruriginosi) e rash cutaneo, ovvero un cambiamento del colore e dell’aspetto della pelle associato a un’irritazione o un rigonfiamento. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Omicron e aumento dei contagi nei bambini: 9 cose da sapere guarda le foto Tra idella variante Omicron – oltre ai giàcome, mal di gola,– ne spuntano, forse ancora più. Tra le “new entry” portate dal virus, infatti, ora ci sono anche orticaria (ovvero la comparsa di ponfi, rossi o pallidi, solitamente molto pruriginosi) e rash cutaneo, ovvero un cambiamento del colore e dell’aspetto della pelle associato a un’irritazione o un rigonfiamento. ...

Advertising

Conaners91 : @ForeverMoon16 Mi fa male il braccio ma per ora non ho altri sintomi per fortuna ?? - rosesarebluuu : @staywithme_inej Ouch devo farla anch’io la terza doseeeee I sintomi sono più forti o sono più leggeri rispetto agli altri due? - Gi__oh : @dolcestellina75 @NathanDelMare vi rode eh!?!?! vi rode che per un raffreddore di 3gg (e tt i miei fam meno sintomi… - VaeVictis : RT @VaeVictis: @BagueraDaniela @valy_s @paolo_gibilisco @Marinojump Inoltre quasi sempre chi è risultato positivo al test dopo essere stato… - VaeVictis : @BagueraDaniela @valy_s @paolo_gibilisco @Marinojump Inoltre quasi sempre chi è risultato positivo al test dopo ess… -