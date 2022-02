Alex Belli manda un aereo a Delia Duran: la reazione di Soleil Sorge (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alex Belli in questi giorni si trova a Sanremo (dove ieri sera è stato ripreso intento a cantare un brano di Lucio Battisti), ma continua a far parlare anche al Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggio, infatti, sulla Casa è volato un aereo indirizzato a Delia Duran con scritto: “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB. La pantera sud americana ha immediatamente riconosciuto la firma: “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory“. Il messaggio non è stato però granché capito da Delia Duran che ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022)in questi giorni si trova a Sanremo (dove ieri sera è stato ripreso intento a cantare un brano di Lucio Battisti), ma continua a far parlare anche al Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggio, infatti, sulla Casa è volato unindirizzato acon scritto: “saràfinché” firmato LIP ed AxB. La pantera sud americana ha immediatamente riconosciuto la firma: “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di. AxB invece è, la firma della sua Factory“. Il messaggio non è stato però granché capito dache ha ...

