Aka7even, chi è la presunta fidanzata Alice De Bortoli: “Daddy era impazzito per lei“ (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aka7even ha confermato di avere una nuova fidanzata, dopo la storia con scopriamo i dettagli rivelati dall’ex cantante di Amici sulla sua situazione sentimentale. Il gossip è nato quando il cantante di Amici 20, all’anagrafe Luca Marzano, si è presentato a uno dei suoi viaggi per i firma copie negli instore con una ragazza molto bella e anche molto conosciuta, visto che si tratta di una ex protagonista del reality show “Il Collegio”, in onda su Rai 2. Lei si chiama Alice De Bortoli e Aka7even, oltre ad avere pubblicato su Instagram una foto che li ritrae assieme, pare le stesse molto vicino durante il firmacopie (così sostengono i presenti). La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso, visto che confermerebbe una volta per tutte quello che Aka ribadisce ormai da tempo, ovvero che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha confermato di avere una nuova, dopo la storia con scopriamo i dettagli rivelati dall’ex cantante di Amici sulla sua situazione sentimentale. Il gossip è nato quando il cantante di Amici 20, all’anagrafe Luca Marzano, si è presentato a uno dei suoi viaggi per i firma copie negli instore con una ragazza molto bella e anche molto conosciuta, visto che si tratta di una ex protagonista del reality show “Il Collegio”, in onda su Rai 2. Lei si chiamaDe, oltre ad avere pubblicato su Instagram una foto che li ritrae assieme, pare le stesse molto vicino durante il firmacopie (così sostengono i presenti). La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso, visto che confermerebbe una volta per tutte quello che Aka ribadisce ormai da tempo, ovvero che ha ...

