“Addio mia amatissima” Chiara Francini è distrutta | messaggio commovente sui social

Advertising

Pres_Casellati : Addio a #MonicaVitti, artista dal talento unico e icona del cinema italiano. Ci ha conquistati con il suo timbro in… - VauroSenesi : Addio a #MonicaVitti La mia nuova vignetta per Left ?? - Milenaotropique : RT @Antonio79B: 'Ho dedicato la mia vita, la mia mente, i miei occhi, tutto al mio lavoro. Ho imparato tantissimo dal cinema e penso di ave… - Moixus1970 : RT @VauroSenesi: Addio a #MonicaVitti La mia nuova vignetta per Left ?? - FiordiRita : RT @giorgiobigi1: ???? Due ore fa mamma è salita sul quel treno ... avrei voluto salirci pure io con lei .. è salita in punta di piedi come… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio mia

... "Flirt" e "Francesca è", diretti dal marito e debutta lei stessa come regista in " Scandalo ... Il ministro della cultura Mario Franceschini ha sostenuto: "a Monica Vitti,alla ...Adessocara Rita non ci sei più, sei tornata a casa dove anche io, un giorno segnato dal destino, tornerò per restare in eterno al tuo fianco..." . E ora, immaginate la voce di Ezio Luzzi...È morta Monica Vitti, l’attrice aveva 90 anni. È stata una di quelle attrici che rendono immortale il cinema italiano nel mondo. Lei, Monica l'indimenticabile, icona ...Non era d’accordo il giornalista, «ma pensavo che forse ti avrei assecondata. Credevo di essere forte ma non lo sono perché la mia anima ha vacillato quando hai chiuso gli occhi e mi hai lasciato solo ...