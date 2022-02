“A giugno scatta la guerra”: Insigne-Napoli, la telenovela non è finita (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una vecchia storia mai sepolta torna d’attualità in casa Napoli e verrà affrontata in estate, quando Insigne partirà per Toronto. C’eravamo tanto amati. È proprio il caso di dirlo al passato. E forse, poi, non così tanto. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, cioè tra il presidente del Napoli e il suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una vecchia storia mai sepolta torna d’attualità in casae verrà affrontata in estate, quandopartirà per Toronto. C’eravamo tanto amati. È proprio il caso di dirlo al passato. E forse, poi, non così tanto. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo, cioè tra il presidente dele il suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

