Venezia | sette giocatori negativi al Covid Ora un solo positivo in squadra

(Di martedì 1 febbraio 2022) Comunicato ufficiale del, che annuncia lazzazione aldi benelementi. Unrimanente Il, tramite i propri canali ufficiali, fa il punto sulla situazionenel gruppo. COMUNICATO – «IlFC comunica chetesserati risultati in precedenza positivi al-19, si sono orazzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque all’interno del gruppopersiste uncaso di positività. Il...

Il Venezia ha fatto sapere che sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal ...