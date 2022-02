Ucraina, telefonata Draghi-Putin “Adoperarsi per una de-escalation” (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.Al centro dei colloqui – rende noto Palazzo Chigi – vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi Ucraina e le relazioni bilaterali.Draghi ha sottolineato l’importanza di Adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi.Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir.Al centro dei colloqui – rende noto Palazzo Chigi – vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisie le relazioni bilaterali.ha sottolineato l’importanza diper una de-delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi.Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

