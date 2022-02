Sondaggi politici elettorali oggi 1 febbraio 2022 di Swg per La 7: Pd avanti, bene FDI (Di martedì 1 febbraio 2022) Sergio Mattarella torna al Quirinale con il sì di 759 grandi elettori su 1.009, all’ottava votazione. Un dato largo, superiore al bis di Giorgio Napolitano nel 2013 (738 voti) e secondo, in termini di consensi, solo agli 832 ricevuti da Sandro Pertini nel 1978. Nell’articolo di oggi vediamo se queste votazioni hanno impattato o meno sulle intenzioni di voto degli italiani, grazie al consueto Sondaggio di SWG per il tg di La 7 condotto da Enrico Mentana. Ecco tutti i dati di oggi 1 febbraio 2022. Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi: PD resta in testa, recupera FDI La novità più rilevante di questa settimana nei Sondaggi politici elettorali di oggi 1 ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 1 febbraio 2022) Sergio Mattarella torna al Quirinale con il sì di 759 grandi elettori su 1.009, all’ottava votazione. Un dato largo, superiore al bis di Giorgio Napolitano nel 2013 (738 voti) e secondo, in termini di consensi, solo agli 832 ricevuti da Sandro Pertini nel 1978. Nell’articolo divediamo se queste votazioni hanno impattato o meno sulle intenzioni di voto degli italiani, grazie al consuetoo di SWG per il tg di La 7 condotto da Enrico Mentana. Ecco tutti i dati di. Ultimi: PD resta in testa, recupera FDI La novità più rilevante di questa settimana neidi1 ...

