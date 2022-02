Sci alpino, Lindsey Vonn carica Mikaela Shiffrin a ridosso delle Olimpiadi: “Può andare a medaglia in cinque discipline” (Di martedì 1 febbraio 2022) Lindsey Vonn, sciatrice più vincente di tutti i tempi con 82 vittorie in Coppa del Mondo, un oro olimpico e due affermazioni mondiali, si è espressa sulla connazionale Mikaela Shiffrin a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, definendola capace di andare a medaglia in cinque discipline. “Mi aspetto davvero che ottenga una medaglia in ogni evento in cui gareggia, perché ha assolutamente la capacità di farlo – ha confidato la trentasettenne all’agenzia Reuters – Sta sciando eccezionalmente bene, forse non ha avuto abbastanza costanza quest’anno, ma ovviamente è naturale considerando la tragedia che ha dovuto affrontare, penso che questi saranno Giochi fantastici per ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022), sciatrice più vincente di tutti i tempi con 82 vittorie in Coppa del Mondo, un oro olimpico e due affermazioni mondiali, si è espressa sulla connazionalea pochi giorni dall’inizioinvernali di Pechino, definendola capace diin. “Mi aspetto davvero che ottenga unain ogni evento in cui gareggia, perché ha assolutamente la capacità di farlo – ha confidato la trentasettenne all’agenzia Reuters – Sta sciando eccezionalmente bene, forse non ha avuto abbastanza costanza quest’anno, ma ovviamente è naturale considerando la tragedia che ha dovuto affrontare, penso che questi saranno Giochi fantastici per ...

