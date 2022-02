Sanremo 2022: tutte le (altre) volte di Gianni Morandi (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival lo ha condotto nel 2011 e nel 2012, mentre come Big ci è andato 6 volte vincendo nel 1987. Ora Gianni Morandi torna all'Ariston dopo una carriera sfolgorante, senza più niente da dimostrare Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival lo ha condotto nel 2011 e nel 2012, mentre come Big ci è andato 6vincendo nel 1987. Oratorna all'Ariston dopo una carriera sfolgorante, senza più niente da dimostrare

