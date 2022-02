Sanremo 2022: sul palco con Elisa anche Elena d’Amario, ballerina di Amici (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo: il primo febbraio ha ufficialmente inizio l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. E, come ogni anno, poco prima di salire sul palco dell’Ariston i Big in gara ci danno qualche anticipazione su ciò che succederà nel corso delle cinque serate. Questa volta è toccato ad Elisa, che sul suo profilo Instagram ha lanciato uno spoiler sulla quarta puntata, dedicata alle cover. La cantante non sarà da sola sul palco: insieme a lei una ballerina molto conosciuta, Elena d’Amario. Per il suo ritorno a Sanremo a distanza di 21 anni dalla sua ultima partecipazione (e trionfo), Elisa ha scelto infatti la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi per accompagnarla sulle note ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo: il primo febbraio ha ufficialmente inizio l’edizionedel Festival di. E, come ogni anno, poco prima di salire suldell’Ariston i Big in gara ci danno qualche anticipazione su ciò che succederà nel corso delle cinque serate. Questa volta è toccato ad, che sul suo profilo Instagram ha lanciato uno spoiler sulla quarta puntata, dedicata alle cover. La cantante non sarà da sola sul: insieme a lei unamolto conosciuta,. Per il suo ritorno aa distanza di 21 anni dalla sua ultima partecipazione (e trionfo),ha scelto infatti laprofessionista didi Maria De Filippi per accompagnarla sulle note ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - Sangio_Giulia_ : RT @sgxsanremo: “Le tappe del cantante Vicentino” ?? dal Corriere del Veneto - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: FOTO I Flash e bouquet di fiori per i cantanti in gara a Sanremo che sfilano sul green carpet, il tappeto erboso che sost… -