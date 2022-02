Sanremo 2022, Malgioglio: “Ecco per chi tifo quest’anno. Io? Sul palco senza trucco, come mi sveglio al mattino, col mio monologo sull’omofobia” (Di martedì 1 febbraio 2022) Mahmood e La Rappresentante Di Lista, ma anche Sangiovanni, Irama, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi. Cristiano Malgioglio fa il tifo per loro all’imminente Festival di Sanremo, che commenterà ogni sera in diretta su Rtl102.5 e anche a La Vita in Diretta mercoledì e venerdì. come tutti noi, anche lui non ha ancora sentito i brani, tranne quello de Le Vibrazioni (“L’ho sentito ed è un brano pazzesco, un bel rock. Dopo i Maneskin, un altro gruppo torna al Festival. Lui, Francesco Sarcina, ha una voce pazzesca, sa stare in scena, è bravo. Mi piace la loro canzone”). quest’anno a Sanremo ci sarà Drusilla Foer, una scelta che ha fatto molto discutere. Che ne pensa?“Ho lavorato due anni con Drusilla da Chiambretti. È un personaggio molto intelligente, mi piace la sua ironia. Amadeus ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Mahmood e La Rappresentante Di Lista, ma anche Sangiovanni, Irama, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi. Cristianofa ilper loro all’imminente Festival di, che commenterà ogni sera in diretta su Rtl102.5 e anche a La Vita in Diretta mercoledì e venerdì.tutti noi, anche lui non ha ancora sentito i brani, tranne quello de Le Vibrazioni (“L’ho sentito ed è un brano pazzesco, un bel rock. Dopo i Maneskin, un altro gruppo torna al Festival. Lui, Francesco Sarcina, ha una voce pazzesca, sa stare in scena, è bravo. Mi piace la loro canzone”).ci sarà Drusilla Foer, una scelta che ha fatto molto discutere. Che ne pensa?“Ho lavorato due anni con Drusilla da Chiambretti. È un personaggio molto intelligente, mi piace la sua ironia. Amadeus ha fatto ...

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - viaggiareonthe1 : Suzuki: S-Cross Hybrid, un ibrido per il Festival di Sanremo - FQMagazineit : Sanremo 2022, Malgioglio: “Ecco per chi tifo quest’anno. Io? Sul palco senza trucco, come mi sveglio al mattino, co… -