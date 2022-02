Sanremo 2022, Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano bruciata senza il tutore: “Non si può resistere a questo dolore senza farmaci” (Di martedì 1 febbraio 2022) Elegantissimo in un completo firmato Armani, Gianni Morandi è tornato a calcare il palco dell’Ariston ma un dettaglio non è passato inosservato: per la prima volta la sua mano non è fasciata dal tutore che l’ha accompagnato in tutti questi mesi. Il motivo? Sono le conseguenze del drammatico incidente che lo ha visto protagonista ormai quasi un anno fa, nel marzo del 2021, quando è caduto di faccia nel rogo di sterpaglie che lui stesso aveva appena acceso nella sua campagna. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 marzo, quando Morandi, che poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto in cui era intento proprio a svolgere i suoi consueti lavori in campagna, ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme che aveva acceso poco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Elegantissimo in un completo firmato Armani,è tornato a calcare il palco dell’Ariston ma un dettaglio non è passato inosservato: per lala suanon è fasciata dalche l’ha accompagnato in tutti questi mesi. Il motivo? Sono le conseguenze del drammatico incidente che lo ha visto protagonista ormai quasi un anno fa, nel marzo del 2021, quando è caduto di faccia nel rogo di sterpaglie che lui stesso aveva appena acceso nella sua campagna. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 marzo, quando, che pocoaveva pubblicato su Facebook una foto in cui era intento proprio a svolgere i suoi consueti lavori in campagna, ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme che aveva acceso poco ...

