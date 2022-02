Salvini: "La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce" (Di martedì 1 febbraio 2022) Leggo di bizzarre ipotesi di divieti a scuola per bambini di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l'esatto contrario'. Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 febbraio 2022) Leggo di bizzarre ipotesi di divieti a scuola per bambini di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l'esatto contrario'.

Advertising

ilpost : Notate niente di strano nelle mascherine di questa foto di Salvini? - AnnalisaChirico : Le insinuazioni Riformista sulle presunte ‘pause’ di Salvini nelle riunioni conferma che con il leader della Lega l… - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio 'tranchant' e 'convinto' di Carlo De Benedetti sul leader della Lega: 'Salvini è un populis… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: Conclusa l’elezione per il #Quirinale con il bis di Mattarella, nella #Lega è arrivato per #Salvini il momento dell’ana… - annadelbello1 : RT @dukana2: La 'strana' foto di #Salvini con la #Lega #Ladrona in #Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunte con #Photoshop - #F… -