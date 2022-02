Salvini: “Centrodestra spaccato? Si ricostruisce” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Centrodestra si ricostruisce, non c’è problema”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando nella sede del partito in via Bellerio a Milano dove sta per iniziare il consiglio federale. “Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre”. “Domani c’è il consiglio dei ministri, ho un incontro da Draghi già in settimana, ovviamente non lo tedierò con le federazioni e gli equilibri politici e le leggi elettorali, di questo parleremo in consiglio federale. Quello che mi interessa è ottenere l’allentamento delle restrizioni, il diritto alla scuola per tutti”. “Leggo di bizzarre ipotesi di divieti alla scuola per bimbi di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l’esatto contrario” conclude. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilsi, non c’è problema”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, entrando nella sede del partito in via Bellerio a Milano dove sta per iniziare il consiglio federale. “Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre”. “Domani c’è il consiglio dei ministri, ho un incontro da Draghi già in settimana, ovviamente non lo tedierò con le federazioni e gli equilibri politici e le leggi elettorali, di questo parleremo in consiglio federale. Quello che mi interessa è ottenere l’allentamento delle restrizioni, il diritto alla scuola per tutti”. “Leggo di bizzarre ipotesi di divieti alla scuola per bimbi di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l’esatto contrario” conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

