Paola Di Benedetto e il flirt con Stefano De Martino | Dopo mesi la verità

Leggi su altranotizia

(Di martedì 1 febbraio 2022)Diè la conduttrice di Prima Festival che andrà in onda prima della diretta della kermesse canora più seguita d’Italia. La bellissima modella e conduttrice ha un seguito di fan veramente importante e la sua vita privata è sempre sotto ai riflettori. La scorsa estate si è vociferato di unconDeè stata svelata la. La vincitrice del Grande Fratello Vip 20 ha raggiunto con impegno traguardi lavorativi importanti. La vedremo a Sanremo a partire dal 1 Febbraio. La modella condurrà il Prima Festival e il web non vede l’ora di vederla in questa nuova avventura.DiDe ...