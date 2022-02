Advertising

MagicGazzetta : Mikael, Nsame e Supriaha: le prospettive dei tre nuovi bomber di provincia #fantanews -

Ultime Notizie dalla rete : Mikael Nsame

La Gazzetta dello Sport

Salernitana, Venezia e Sampdoria hanno ingaggiatoe Supriaha. Saranno i futuri bomber della provincia? Andiamo a conoscere le prospettive fantacalcistiche di questi tre attaccanti molto ...Poi ci sono le scommesse sudamericane tutte sabatiniane: occhi supreso dallo Sport Recife. ...prende il posto di Forte come alternativa di Henry. Ma forse è mancato un centrocampista per ...Gli ultimi in ordine di tempo sono Mousset, Dragusin, Bohinen Mikael e Radovanovic ... Venezia: il colpaccio è Nsame, attaccante in prestito dallo Young Boys. Senza dimenticarsi di Nani e del ...? ATTACCANTI – Jovane Cabral (Lazio): È stato listato attaccante, quotazione 9. Al Mantra è A. Per la Lazio è un’alternativa davanti, parte dietro a tutti gli attaccanti ...