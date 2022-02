Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022: Brividi, il testo completo della canzone in gara (Di martedì 1 febbraio 2022) Senza dubbio quest’anno ci sono i due artisti a rivestire il ruolo di superfavoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022. Mahomood, già vincitore di una edizione, e Blanco, fenomeno musicale del 2021, gareggiano insieme per andare a caccia del biglietto che gli garantirebbe la partecipazione all’Eurovision Song Contest di casa. Una strana coppia la loro ma di sicuro già apprezzatissima dai più giovani fruitori di musica che si presenta in gara con Brividi, testo del quale i due artisti si sono occupati della scrittura. Il testo completo del brano e scopri con quale pezzo Mahmood e Blanco si esibiranno nella serata delle ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Senza dubbio quest’anno ci sono i due artisti a rivestire il ruolo di superfavoriti per la vittoria finale deldi. Mahomood, già vincitore di una edizione, e, fenomeno musicale del 2021, gareggiano insieme per andare a caccia del biglietto che glintirebbe la partecipazione all’Eurovision Song Contest di casa. Una strana coppia la loro ma di sicuro già apprezzatissima dai più giovani fruitori di musica che si presenta incondel quale i due artisti si sono occupatiscrittura. Ildel brano e scopri con quale pezzosi esibiranno nella serata delle ...

