Incidente al Rione Liberta | un ferito lieve | traffico paralizzato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRisveglio conquesta mattina alLibertà. Due auto – una Bmw e una Renault Clio – si sono scontrate intorno alle ore 8 in via Napoli, nei pressi dello svincolo di uscita della Tangenziale Ovest. Dopo l’impatto un uomo ha avuto necessità di cure mediche effettuate sul posto, ma per fortuna non c’è stato bisogno del trasferimento in ospedale. La viabilità, visto ilintenso tipico delle prime ore del mattino, ne ha pesantemente risentito anche a causa di disagi dovuti alla fuoriuscita di gasolio dal serbatoio di una delle due auto. Da qui l’esigenza di rimettere subito in sicurezza l’arteria. Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della Questura per il ripristino della viabilità e quelli della polizia municipale per i rilievi. L'articolo proviene da ...