“Ignorate le nostre richieste”. Putin gela la Nato, ma lascia uno spiraglio (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Occidente “ha ignorato” le richieste di Mosca. Il presidente russo, Vladimir Putin, parla in conferenza stampa sulla crisi con l’Ucraina dopo il vertice con il premier ungherese Viktor Orban. E le parole pronunciate dal capo del Cremlino mostrano come la tensione in Europa orientale, per quanto ancora non esplosa a livello militare, non accenni a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Occidente “ha ignorato” ledi Mosca. Il presidente russo, Vladimir, parla in conferenza stampa sulla crisi con l’Ucraina dopo il vertice con il premier ungherese Viktor Orban. E le parole pronunciate dal capo del Cremlino mostrano come la tensione in Europa orientale, per quanto ancora non esplosa a livello militare, non accenni a InsideOver.

Ucraina, Putin a Draghi: garantiremo forniture di gas all’Italia Il Sole 24 ORE Crisi Ucraina, Draghi sente Putin: «Impegno per una soluzione durevole». Orban: «Sanzioni contro Russia destinate a fallire» Al centro della conversazione telefonica riferisce Palazzo Chigi, gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali ...

FNP Lombardia e gli “esploratori di futuro” Noi anziani non possiamo ignorare il disagio delle nostre generazioni ma siamo consapevoli che oggi la povertà è più diffusa tra i giovani. Anche la nostra ricca Lombardia è ai primi posti del disagio ...

