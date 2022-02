GF VIP | Lulù attacca gli autori e Alex Belli | ‘messaggio orribile’ Cosa ha dichiarato nel cuore della notte

Leggi su funweek

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l’ultima puntata del GF Vip in molti hanno notato un’invettiva lanciata daSelassié controe glidel programma. Maavrà mai fatto arrabbiare così tanto la Fairy Princess? C’entra forse la candidatura di Delia alla finale? LEGGI ANCHE :– GF Vip,e la sviolinata per Soleil:le dice dopo la puntata. I fan stupiti dal suo gestoSelassié inveisce contro glidel GF Vip e controdopo l’ultima puntata, facendo stupire non poco i fan. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:si scaglia controe glidel ...