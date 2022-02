(Di martedì 1 febbraio 2022)– Ulteriori passi avantila“Franca Real”, lada tempo ormeggiata sulla banchina del Tevere a ridosso del Ponte 2 Giugno. Un relitto d’acciaio, lungo oltre 45 metri, che lo scorso anno, per ben tre volte (leggi qui), ruppe le corde che lo mantenevano ancorato alla riva andandosi anche a schiantare contro il ponte, unico collegamento diretto trae Isola Sacra (leggi qui). E a poco meno di un anno dalla messa in sicurezza (ovvero dal posizionamento di sei tubolari a otto metri di profondità che impediscono al relitto di muoversi ancora) la “Franca Real” vienedalimbarcazioni, come si legge nell’avviso pubblicato dalla Capitaneria di Porto ...

Advertising

ilfaroonline : Fiumicino, verso la rimozione della nave fantasma: depennata dal registro delle barche - SeveriLuciano : @HariSel95300131 @Ci1812 @Nmarru Scomodare quel “positivone” di Watzlawick mi pare eccessivo. Credo si tratti di un… - AeroportidiRoma : #adv Scopri la splendida collezione FW2122 di #Prada nella boutique del #taxfreemall in #areaE dell’aeroporto di… - di_bilio : @EnricoLetta Il prossimo passaggio spero sarà verso Fiumicino a prendere il primo volo per Parigi, solo andata. E… - AeroportidiRoma : #adv Scopri la collezione FW2122 di #Longines nella boutique del #taxfreemall nell’#areaE dell’aeroporto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino verso

Il Faro online

...via Prenestina riduzione della carreggiata per lavori all'altezza di Viale della Serenissima...di corse sono previste da Flaminio sulla roma - viterbo è ancora sulla linea Orte...SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPREIL CENTRO, ...DI NERONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ORTE..."Dobbiamo andare verso una semplificazione" delle regole ... Intanto oggi scattano le nuove regole per gli ingressi in Italia: all'aeroporto Fiumicino niente tamponi per i paesi dei corridoi "Covid ...Proprietario risulta un senza fissa dimora. Oltre a questa sono decine le imbarcazioni ormeggiate da anni senza che i proprietari di preoccupino di smaltirle ...