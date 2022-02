Fedez colpito da un grave lutto, l’addio alla zia: “Il Covid è stato troppo anche per te” (Di martedì 1 febbraio 2022) In questi anni Fedez ha sempre condiviso con i fan gioie e dolori e ieri pomeriggio ha pubblicato un triste annuncio nelle sue stories. Mr Ferragnez ha rivelato che sua zia è morta dopo aver affrontato una battaglia contro il Covid. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. – ha concluso Fedez – Ciao zia, ciao guerriera”. È morta la zia di Fedez perchè positiva al Covid Mi dispiace un ... Leggi su biccy (Di martedì 1 febbraio 2022) In questi anniha sempre condiviso con i fan gioie e dolori e ieri pomeriggio ha pubblicato un triste annuncio nelle sue stories. Mr Ferragnez ha rivelato che sua zia è morta dopo aver affrontato una battaglia contro il. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività alin cuor mio sapevo che sarebbeper te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. – ha concluso– Ciao zia, ciao guerriera”. È morta la zia diperchè positiva alMi dispiace un ...

