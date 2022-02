Egitto, l'udienza di Patrick Zaki rinviata al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo a Patrik Zaki è stato aggiornato al 6 aprile. Lo ha reso noto lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna. Precedentemente Zaki aveva detto di aspettarsi una decisione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo a Patrikè stato aggiornato al 6. Lo ha reso noto lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna. Precedentementeaveva detto di aspettarsi una decisione del ...

