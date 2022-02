Dopo il voto sul Quirinale Letta punta sulle riforme e ' resiste' alle sirene del congresso

Leggi su agi

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Ora sì, Enricopuò stare davvero "sereno". Il day after della sfida per illo vede al riparo da polemiche e faide interne, a differenza dei "colleghi" di maggioranza, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il segretario ha richiamato i suoi alla "sobrietà" raccomandandosi di evitare "eccessi da successo". Il nome di Sergio Mattarella era fin dall'inizio la carta nascosta del segretario Pd. Nascosta, o quasi: perché in alcuni colloqui e interventi televisivi si era fatto sfuggire frasi come, "Mattarella sarebbe il massimo". A due giorni dalla riuscita dell'operazione, nemmeno le polemiche sul suo presunto 'endorsement' per Elena Belloni riescono a togliere il sorriso al leader dem: "Scorie prevedibili, ma del tutto inutili e innoque", le bollano al Nazareno. La verità di quanto accaduto nella settimana che ci siamo lasciati ...