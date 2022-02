Dopo i Radiohead è il momento degli Smile (Di martedì 1 febbraio 2022) Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno fondato una nuova band. E a luglio saranno in tour in Italia. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Thom Yorke e Jonny Greenwood deihanno fondato una nuova band. E a luglio saranno in tour in Italia. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Radiohead √ I livestream di The Smile non fanno rimpiangere l'assenza dei Radiohead The Smile è il quarto progetto di Thom Yorke, dopo ovviamente i Radiohead, gli Atoms For Peace e la musica solista. Ma rispetto agli altri progetti, Yorke e Greenwood hanno scelto un approccio molto ...

La rubrica musicale senza nome ma non senza musica di Gennaio 2022 Dopo il ritiro di quest'ultimo dalla corsa al Quirinale e il ritorno dei Radiohead, o almeno di 2/5 dei Radiohead, alle sonorità di The Bends, cosa volere di più da questo inizio di 2022? Forse ...

I livestream di The Smile non fanno rimpiangere l'assenza dei Radiohead Rockol.it Dopo i Radiohead è il momento degli Smile Durante la pandemia Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno deciso di tornare a suonare insieme, ma senza i Radiohead. Hanno fondato una nuova band con il batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner: il ...

Cosa sono questi Smile Abbiamo assistito (in streaming) al concerto della band di Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner e vi raccontiamo com'è andata.

