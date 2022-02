Conte durissimo su Di Maio | «Dovrà rendere conto agli iscritti delle sue condotte molto gravi»

(Di martedì 1 febbraio 2022) «Didi diverse. Ai nostrie alla nostra comunità». Con queste parole pronunciate durante un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppecertifica la rottura con il ministro degli Esteri ed ex capo politico grillino. L’ex premier riepiloga con il giornale la trattativa per il Quirinale che ha portato al Mattarella Bis rivendicando anche alcuni successi: «Il ritiro di Berlusconi, estualmente il suo invito al premier Draghi a proseguire nell’azione di governo, ha costituito un primo punto di chiarezzatrattative. Il M5S, con il suo no a quella candidatura, ha scongiurato che il ...

Il riferimento è proprio a Di Maio che secondodovrà rendere conto davanti agli iscritti e alla comunità M5s. E quindi si prospetta un voto dei grillini sull'ex capo politico. Il leader ...Il Movimento appare più lacerato che mai per ilscontro fra il capo politico e il ministro degli Esteri sulla gestione della partita per il Colle. Su Twitter campagna anti ...Il M5S, con il suo no a quella candidatura, ha scongiurato che il Parlamento e il Paese si spaccassero». «Di Maio dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. E comunque Casellati è stata una ...L’esplosione eclatante della contesa tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è certamente uno scontro di leadership politica, ma è anche un duello di destini personali, soprattutto per l’ex avvocato del ...