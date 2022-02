Commisso | frecciata anche a Donnarumma e ‘soci’ | “Come loro…”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Le parole del presidente della Fiorentinahanno colpito Dusan Vlahovic, ma non solo: parolesuIl presidente della Fiorentina Rocco, quest’oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla cessione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato ceduto alla Juventus per oltre 70 milioni di euro. Una scelta fatta per non perderlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? “Come #Donnarumma…”, la frecciata di #Commisso a #Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso frecciata

SerieANews

Il dirigente della Fiorentina lancia un'altraa Rino Gattuso Joe Barone , direttore generale della Fiorentina , ha rilasciato un'... Procuratori?e Barone non sono contro i ...ha parlato anche del caso plusvalenze, al centro del quale si trova la Juventus. Lada parte del presidente della FiorentinaRoccoha parlato a tutto tondo di ciò che riguarda la Fiorentina, ma non solo. Dopo essersi soffermato sul futuro di Dusan Vlahovic, infatti, ...Fino alla fine'. Questa volta ha prevalso l'ironia, come si evince da quanto scritto all'interno: 'Da BaggJJo a VlahovJJc, passando per ChJJesa, grazie succursale e alla prossima spesa. La particolari ...Comunicato Curva Fiesole contro la società: non c'è scampo per nessuno, da Vlahovic, a Barone fino a Commisso. Le dure parole della tifoseria.