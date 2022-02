Cleveland | esordio per Fabbiano | Seppi n 2 del seeding

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel Challenger sul veloce indoor in Ohio il pugliese debutta contro lo statunitense Krueger. L'altoatesino troverà dall'altra parte della rete il giovane elvetico Stricker

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cleveland esordio

FIT

NBA in 4K L'sarà nella sfida tra Oklahoma City Thunders eCavaliers : la partita sarà disponibile su YouTube in 4K , potendo così trasmettere le immagini anche su grandi smart TV ...Louis City e forse Sacramento Republic, dopo l'di Austin FC l'anno passato, e si parla già di Las Vegas e, ndr); molto probabilmente, come nella Nba, all'interno delle due ...