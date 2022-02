Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti martedì 1 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a martedì 1 febbraio 2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 16.045 nuovi contagi, 40 morti, 150 (-7) ricoverati in terapia intensiva, 1.522 (+19) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 16.045 nuovi, 40, 150 (-7) ricoverati in terapia intensiva, 1.522 (+19) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

